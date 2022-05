Campionato Nazionale Parrucchieri: il napoletano Biagio Fortino

Biagio Fortino vince il campionato nazionale parrucchieri, l’hair style di molti calciatori ha trionfato al campionato nazionale italiano stili contemporanei total look man. Una grande affermazione per Biagio, collaboratore di Hombre parrucchieri di Frattamaggiore, che dopo il terzo posto del 2019 a Catania è riuscito a piazzarsi davanti a tutti nella stessa categoria. Biagio, che da anni cura lo stile di molti calciatori di diverse categorie, è riuscito a portare a casa un titolo nazionale mettendo dietro di se decine di concorrenti da tutta Italia.

La manifestazione che quest’anno si è svolta a Pozzuoli è riconosciuta tra le più importanti della categoria e per Biagio è il giusto riconoscimento per la passione e la professionalità che ci mettono nel loro lavoro, non a caso, molti calciatori azzurri e non solo si affidano alle loro mani. Napoli ha il suo piccolo tricolore che non verrà cucito sulle maglie azzurre ma può essere sicuramente un piccolo orgoglio per i tanti giovani che questa terra cercano di migliorarla investendo professionalità e passione.