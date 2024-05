L’agente di Dragusin: “Al Napoli se Arriva Conte”

Secondo l’agente, Dragusin valuterebbe un’offerta di prestito al Napoli se sulla panchina azzurra dovesse arrivare Conte.

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha confermato ai microfoni di Radio Crc l’interesse del Napoli per il suo assistito nella scorsa finestra di mercato: “Se non ci fossero stati Bayern e Tottenham avremmo scelto il Napoli”.

L’Ipotesi Conte Potrebbe Riaprire la Pista Partenopea

Manea ha però aperto ad un possibile approdo in azzurro del difensore rumeno qualora sulla panchina del Napoli dovesse accomodarsi Antonio Conte: “Conte è uno dei migliori al mondo, sarebbe un onore lavorare con lui. Poi qualora arrivasse un’offerta di prestito del Napoli con Conte lì, sarebbe da valutare”.

Dragusin Pronto a Lasciare il Tottenham per Giocare

L’agente ha sottolineato come il suo assistito non accetterebbe di restare fermo in panchina al Tottenham nella prossima stagione: “Se Postecoglu dovesse dire a Dragusin che lo considera ancora un’alternativa ai centrali, non credo che resterebbe a non giocare”.

L’Esperienza al Genoa come Rampa di Lancio

Manea ha ricordato l’ottima parentesi di Dragusin al Genoa come trampolino verso palcoscenici più importanti: “Al Genoa si trovava molto bene e voleva andare fuori dall’Italia”.

L’Arrivo di Conte Potrebbe Riaprire le Porte del Napoli

In sostanza, l’eventuale approdo di Antonio Conte al Napoli potrebbe riaprire concretamente la pista azzurra per Radu Dragusin. Il giovane difensore sarebbe ben felice di lavorare con un tecnico del calibro dell’ex allenatore dell’Inter per continuare la sua crescita.

Un’opportunità che il Napoli potrebbe cogliere qualora decidesse di puntare su Conte per il nuovo ciclo tecnico. L’agente di Dragusin sembra aver aperto le porte a questo scenario.