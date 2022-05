Valter De Maggio: «Il mercato del Napoli è già chiuso. Vi do una notizia su Spalletti»

Valter De Maggio, ha parlato del calciomercato del Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Mercato – «Vi do diverse notizie di calciomercato. In primo luogo Luciano Spalletti resterà alla guida del Napoli anche nella prossima stagione. Giuntoli ha già chiuso per Kvaratskhelia e Mathias Olivera, quest’ultimo sarà formalizzato dopo la salvezza del Getafe. Con questi due acquisti il mercato del Napoli, ad oggi, è ufficialmente chiuso. Poi ci sono delle cose da valutare. Ad esempio, se arriva un club che mette sul piatto tanti soldi per Fabian Ruiz sarà valutato il suo addio».

Ospina e Meret: «Il Napoli proverà a rinnovare il contratto di entrambi i portieri. Poi qualora il colombiano dovesse decidere di andare via, si cercherebbe un suo sostituto».

Anguissa e Juan Jesus: «Il Napoli riscatterà il cartellino del centrocampista. Verrà inoltre prolungato il contratto di Juan Jesus».

Tuanzebe: «Andrà via da Napoli. Il Napoli prenderà un altro difensore, ma a fine mercato. Sarà un affare low cost in stile Anguissa».

Zielinski e Fabian Ruiz: «Qualora andasse via uno dei due, il Napoli ha individuato in Svanberg il primo obiettivo. Il calciatore piace molto». Ha concluso il giornalista.