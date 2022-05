SKY – Olivera-Napoli, operazione chiusa. Tutto sullo scambio tra Petagna e Simeone. La verità su Cavani

Mathias Olivera sarà un nuovo calciatore del Napoli, nessun problema tra il club azzurro e il Getafe. L’esterno vestirà la maglia azzurra la prossima stagione.

L’esterno del Getafe, Mathias Olivera la prossima stagione vestirà la maglia del Napoli, lo riferisce l’esperto di calciomercato di Sky Sport 24, Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli pagherà la clausola per Mathias Olivera o l’affare è a rischio come sostiene qualcuno? L’operazione è chiusa, lo diciamo da tempo: sostanzialmente è fatta, va solo definito qualcosa dal punto di vista formale. Esiste un accordo da gennaio e questo accordo tiene: la base è di 10 milioni di euro, la clausola non c’entra”.

Luca Marchetti ha poi aggiunto: “Scambio Petagna-Simeone tra Napoli ed Hellas a fine stagione? Tecnicamente possibile, ma bisogna capire quanto il Verona valuti oggi l’argentino, reduce da un campionato eccellente: si rischia di pagarlo di più rispetto al suo rendimento altrove. Come cifre, però, ci siamo”.

“Edinson Cavani può davvero tornare in Italia? Ha un po’ perso lo smalto e quindi è improbabile che club di Serie A puntino su di lui, perché è un po’ vecchiotto. Difficilmente alla Fiorentina vedremo lo stesso attacco di quest’anno. Le idee ci sono, ma è complicato pensare al Matador in Italia e ancor più immaginare di rivederlo al Napoli” ha concluso il giornalista di Sky Sport 24.