Schira: “Koulibaly in vendita, due club lo seguono. De Laurentiis incontra l’agente”

Il Napoli può vendere Kalidou Koulibaly, il giocatore piace a Barcellona e Chelsea, il contratto del giocatore scade nel 2023. Il Napoli deve decidere cosa fare col difensore che ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro, quindi molto più alto rispetto al nuovo tetto di infatti voluto da De Laurentiis fissato a 3,5 milioni di euro. Una necessità per il patron azzurro, dato che deve fare i conti con il Nuovo Fair Play Finanziario della Uefa. Se dovesse arrivare una buona offerta, De Laurentiis non si farà problemi e venderà io giocatore, ma deve essere congrua alle richieste del presidente del Napoli.

Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira su Koulibaly ci sono Barcellona e Chelsea. Due top club europei che vogliono puntare al difensore, ma con il contratto in scadenza nel 2023 vorrebbero anche cercare di strappare un buon prezzo. Sempre secondo il giornalista, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Fali Ramadani, agente di Koulibaly. In quella occasione si metterà in chiaro il futuro del difensore senegalese. Anche per il Napoli la scelta non è facile, perché Koulibaly è anche il futuro capitano del Napoli, visto che Lorenzo Insigne a fine stagione andrà a giocare a Toronto.