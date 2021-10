Gazzetta – Rosa profonda, Spalletti si diverte: allena una belva affamata

Il Napoli vince in Europa League battendo il Legia Varsavia per 3-0. Ottima la prestazione degli uomini di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli a fine partita ha parlato di gara praticamente perfetta. Lo dimostrano anche i dati sul possesso palla e delle occasioni, che sono incredibile. Buono anche l’inserimento di alcuni calciatori che possono essere importanti durante la stagiona. Mertens alla prima da titolare, così come Demme e Juan Jesus, hanno giocato una buona partita. Osservato speciale il difensore brasiliano ex Roma che ha assicurato solidità, anche quando Spaleltti è passato al modulo a tre in difesa. In conferenza stampa Juan Jesus ha dato ampia disponibilità a Spalletti: “Gioco dove vuole”.

Napoli-Legia Varsavia – Gazzetta dello Sport esalta gli azzurri

Uno straripante Napoli rimette in sesto il girone di Europa League, dopo lo scivolone con lo Spartak Mosca, e con un 3-0 manda in Polonia il Legia e si presenta all’Olimpico romano per una sfida domenica che vede stati d’animi opposti. Contro una squadra chiusa e bassa non era facile trovare spazi, gli azzurri hanno avuto pazienza

mantenendo sempre il pallino del gioco e concedendo nulla agli avversari. Il resto lo ha fatto la sapienza di Luciano Spalletti che si diverte come pochi tecnici in Europa. Ha una rosa varia e profonda che sa giostrare con sapienza, cambiando continuamente sistemi e posizioni dei suoi uomini, sempre attenti e diligenti. Il Legia –

che poco prima della rete subita aveva colpito un palo esterno con Emreli nell’unica azione decente della ripresa – crolla letteralmente perché il Napoli è una belva affamata.