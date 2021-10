Juan Jesus: “Sapevamo di poter vincere, siamo il Napoli. A Roma per fare risultato”

Juan Jesus parla in conferenza stampa dopo la sfida tra Napoli e Legia Varsavia, partita vinta dagli azzurri col risultato di 3-0. Juan Jesus ha giocato la prima partita da titolare con il Napoli giocando prima da esterno mancino al posto di Mario Rui e poi da centrale, quando Spalletti ha piazzato la difesa a tre. “Io non creerò mai problemi a Spalletti, lo devo solo ringraziare per l’opportunità che mi ha dato. Lavoro e continuerò a lavorare per aiutare la squadra. Centrale di difesa o terzino non ho problemi, voglio solo dare una mano. Dovevo sbloccarmi e questa partita mi ha aiutato, dovevo ritrovare fiducia ed intensità“.

Su Napoli-Leagia Varsavia ha aggiunto: “Abbiamo sempre pensato di poter vincere, perché noi siamo il Napoli. Fin dall’inizio abbiamo pensato di poter portare a casa tre punti importanti per la qualificazione“. Domenica però il Napoli gioca con la Roma che ha perso 6-1 in Conference League: “I giallorossi sono una grande squadra ma noi dobbiamo provare a fare la nostra partita. Sappiamo di poter provare a vincere e fare nove su nove in campionato“.