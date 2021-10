Napoli-Legia Varsavia: chiamatelo mago Spalletti, ecco cosa ha fatto. Possesso palla incredibile

In Napoli-Legia Varsavia c’è tutta la mano di mago Luciano Spalletti. il tecnico azzurro ha saputo cambiare modulo durante il match. Il tecnico non ha voluto sentir parlare di turnover in conferenza stampa, perché per lui tutti i calciatori a disposizione sono dei potenziali titolari. Le rotazioni proposte in Europa League sono state tante, ma non per questo il Napoli ha perso di efficacia. Mertens alla prima da titolare, è andato più volte vicino al gol. Ottime anche le prestazioni di Demme, anche lui alla prima da titolare. Lozano in un paio di occasioni poteva segnare. Anche Juan Jesus ha dato dei buoni segnali in Europa. Ma la mano di mago Spalletti si è vista soprattutto nel cambiare la partita in corsa. Una capacità che aveva già fatto vedere più volte in campionato, ma che questa volta ha forse toccato l’apice.

Corriere dello Sport: mago Spalletti cambia il Napoli

Ecco il commento di Corriere dello Sport alla sfida vinta dal Napoli per 3-0 in Europa League.