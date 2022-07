Gazzetta: “Il Napoli lavora al doppio colpo di mercato, sarebbe clamoroso”

Il Napoli lavora al doppio colpo di mercato, secondo la Gazzetta dello Sport si tratta di una clamorosa doppietta.

Giacomo Raspadori piace moltissimo sia ad Aurelio De Laurentiis che Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli attende di poter avere in rosa un sostituto di Dries Mertens e l’attaccante del Sassuolo sembra il prescelto. Il problema è che i neroverdi stanno facendo ostruzionismo, dato che sono in procinto di cedere Scamacca al West Ham. Una manovra per far alzare il prezzo, a cui il Napoli difficilmente porgerà il fianco. Eppure De Laurentiis ha il sogno di portare Raspadori e Simeone in azzurro.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce: “Per Petagna al Monza «è ancora tutto da vedere» come ha detto Adriano Galliani. Nell’incastro ci finirebbe dentro anche uno tra Broja e Simeone, nel ruolo di prima alternativa ad Osimhen ma l’arrivo dell’albanese – o in subordine quello del Cholito – non chiuderebbe affatto le porte a Raspadori, anzi nei sogni del Napoli c’è una clamorosa “doppietta”“.