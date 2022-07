Kim-Napoli, gli agenti incontrano De Laurentiis: Le ultime

Kim-Napoli, arriva la fumata bianca, il difensore sarà oggi a Roma per le visite poi raggiungerà Spalletti a Castel di Sangro.

La vicenda Kim Min Jae sembra sbloccata definitivamente. Sono attese novità ad ore; secondo Sky sport 24, il difensore del Fenerbahce è atteso oggi in Italia per le visite mediche poi raggiungerà la squadra nel ritiro di Castel di Sangro.

Il sudcoreano che freme per sbarcare in Italia.

L’AGENTE DI KIM INCONTRA DE LAURENTIIS

L’agente di Kim Min-jae è arrivato a Castel di Sangro, all’Aqua Montis Resort di Rivisondoli, quartier generale del Napoli.

Le parti hanno deciso di incontrarsi per chiudere una trattativa estenuante e dare finalmente il via libera al giocatore. Kim fino a ieri era Lisbona, in Portogallo, con una valigia già chiusa e il passaporto in tasca.

Il difensore è pronto a partire per Roma e dunque a raggiungere la squadra in Abruzzo, ma prima di confermare il volo e brindare a un trasferimento e a una Champions che ha voluto a tutti i costi rinunciando all’ultima curva al Rennes del suo maestro Genesio.

De Laurentiis, il ds Giuntoli e l’agente del giocatore hanno lavorato e poi ancora, una lotta contro il tempo. L’obiettivo comune è che oggi Kim arrivi in Italia, svolga le visite mediche a Villa Stuart e poi si aggreghi già in serata al gruppo.

Kim al Napoli e arrivederci e grazie. Il club azzurro ha trovato da un po’ l’accordo con il Fenerbahce sulla base dell’importo della clausola rescissoria, 20 milioni . Il gigante coreano ha salutato i compagni ed è volato a Lisbona.

La capitale degli affari dell’agenzia che cura i suoi interessi: la quadra è stata trovata sotto il profilo dell’ingaggio. Alcuni aspetti di carattere fiscale hanno rappresentato un ostacolo che De Laurentiis stesso ha sintetizzato così: «Quando negozi ci sono certi avvocati e certi procuratori che ti chiedono la luna. Dovrei pagargli le tasse anche in Corea?». Kim, però, è stato scelto per colmare il vuoto lasciato da Koulibaly.