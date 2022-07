Gazzetta: la Juve insiste per Koulibaly, può convincere il Napoli

Il Napoli si sta muovendo per il rinnovo di contratto di Kalidou Koulibaly. Una mossa decisa quella di De Laurentiis che ha fatto un’offerta importante al giocatore senegalese. La conferma arriva da più parti, sia Corriere dello Sport che Repubblica indicano la società azzurra come seriamente intenzionato a tenere il giocatore. La Juve non molla Koulibaly e ieri ha avuto un altro incontro con il suo agente Fali Ramadani. La volontà del giocatore è di non vestire la maglia bianconera, ma nonostante questa comunicazione il club di Agnelli è convinto di poter far cambiare idea al difensore.

Juve su Koulibaly: la trattativa

A spingere la trattativa per Koulibaly alla Juve c’è Gazzetta dello Sport che parla di un’offerta bianconera molto vicina alle richieste di De Laurentiis. Se il club deciderà di accettare, allora anche il giocatore si potrebbe convincere. Ecco quanto scrive il quotidiano: “L’offerta bianconera Il faccia a faccia di Milano è un punto di non ritorno per la Juventus. Strappare in fretta il sì di Koulibaly per indurre il Napoli in tentazione. L’incontro tra il responsabile dell’area sportiva bianconera e il rappresentate del difensore senegalese arriva al momento opportuno. Allegri ha indicato da tempo KK come il sostituto ideale di Giorgio Chiellini in caso di cessione di Mathijs De Ligt. Sinora la Juventus aveva lavorato ai fianchi, ottenendo però solo risposte interlocutorie: «Kalidou preferisce aspettare», era il ritornello ripetuto nelle scorse settimane dal suo entourage. Così il meeting con Ramadani è servito a spazzare via tutti i dubbi e anche a condire il corteggiamento con un’offerta economica rilevante: un triennale da 6 milioni netti più bonus facili. Al Napoli invece la dirigenza bianconera è pronta a offrire 30 milioni di euro, una base non lontana dalla quotazione di 40 fatta da Aurelio De Laurentiis in un recente passato. Ma è presto per addentrarsi nella trattativa, prima la Juventus deve portare a casa l’assenso convinto del giocatore, a scadenza di contratto con il club azzurro e ormai deciso a non rinnovare“.