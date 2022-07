Napoli su Kostic: opzione low cost, Solbakken si complica

Il Napoli sta cercando un esterno d’attacco anche perché Politano ed Ounas sono in lista di sbarco. Con l’addio possibile anche di Mertens allora servono molti giocatori nel reparto avanzato, visto che pure Petagna è vicinissimo al Monza. Gazzetta dello Sport fa il punto sulle ultime novità di calciomercato del Napoli, che vede complicarsi la pista che porta a Solbakkend del Bodo Glimt. Il giocatore è già in parola con la Roma e appare difficile riuscire a superare i giallorossi. Ecco perché il Napoli pensa a Kostic, giocatore dell’Eintracht Francoforte che piace pure alla Juventus di Allegri.

Kostic al Napoli

In questo momento per il club azzurro si tratta principalmente di un sondaggio e non di altro. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: