Gazzetta – De Laurentiis ha contatto Benitez, la risposta del tecnico

Rafa Benitez è stato contatto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli a stagione in corso.

Aurelio De Laurentiis con Rafa Benitez in panchina voleva anticipare i tempi ed esonerare Gennaro Gattuso. La sconfitta di Verona aveva rappresentato la classica goccia che fa traboccare il vaso, così il patron ha preso il telefono ed ha cercato un sostituto. Legittimo da parte di una società cercare di tutelare i propri interessi. Ma il comportamento non è piaciuto a Gattuso, che ha prima attaccato e poi ridimensionato lo scontro. Il risultato è una frattura insanabile che lo porterà via da Napoli a fine stagione, insieme con il direttore sportivo Giuntoli, con il sostituto del ds già individuato.

Rafa Benitez resta in corsa anche per giugno, insieme con Sarri, ma in realtà De Laurentiis avrebbe voluto lo spagnolo fin da subito. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport la telefonata è stata fatta, ma Benitez ha declinato la proposta di De Laurentiis ammettendo di non essere ancora pronto a tornare ad allenare. E’ evidente che l’ex tecnico del Real Madrid non voleva prendere una squadra in corsa non costruita direttamente da lui.