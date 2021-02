Gennaro Gattuso è sempre a rischio esonero, Aurelio De Laurentiis anticiperà i tempi in caso di tracollo contro il Granada.

Non c’è pace per Gennaro Gattuso che in giornata dovrà presentarsi per forza in conferenza stampa. In Europa non ci si può sottrarre al confronto mediatico e quindi il tecnico, nonostante il silenzio stampa imposto dal Napoli, dovrà presentarsi davanti ai microfoni con Meret. Inevitabilmente si parlerà anche di un possibile esonero per Gennaro Gattuso che è arrivato ad un bivio. Le dimissioni sono da escludere, mentre De Laurentiis sta valutando se anticipare i tempi della rivoluzione dell’area tecnica, già prevista a fine stagione. Nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore, questo il piano del patron, che deve però fare i conti anche con la possibile esclusione dalla Champions League, che comprometterebbe di molto la capacità di spesa degli azzurri.

Esonero Gattuso: Benitez il nome più caldo

Secondo Corriere dello Sport in caso di “sconfitta” anzi di “tracollo” col Granada il presidente De Laurentiis è pronto ad esonerare Gattuso. Per il suo sostituto si cerca un traghettatore, un motivatore come Mazzarri. Benitez resta il nome più caldo, anche perché con il tecnico spagnolo si è andati oltre una telefonata. Sarri è un discorso per giugno.