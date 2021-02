Corriere dello Sport – Scatto Mertens, può giocare titolare col Granada

Dries Mertens può giocare titolare col Granada in Europa League, le condizioni sono buone, il belga scalpita dopo l’infortunio.

Salgono le quotazioni di Dries Mertens per una maglia da titolare in Napoli-Granada. Il calciatore belga è rientrato ad un infortunio e non è al top della forma fisica, ma le sue condizioni sono buone. In allenamento ha fatto vedere di non sentire più dolore e di correre con fluidità. Ovviamente non ha i novanta minuti nelle gambe, ma questa è una situazione dovrà prendere in considerazione Gennaro Gattuso. Il belga non gioca novanta minuti dal 13 dicembre con la Sampdoria e tra il 17 ed il 28 febbraio ha collezionato 108 minuti in quattro gare, come scrive Corriere dello Sport.

Ma è proprio il quotidiano sportivo a rilanciare la possibilità che Mertens giochi titolare col Granada nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. L’attaccante potrebbe partire come punta centrale in un momento in cui non ci sono attaccanti di ruolo, visto che Osimhen e Petagna sono out per infortunio. La decisione su Mertens verrà presa solo all’ultimo momento, ma Gattuso sta studiando anche una alternativa con Politano falso nove. Il tecnico deve decidere se lanciare dall’inizio il belga o tenerselo in panchina per avere un asso nella manica nel secondo tempo.