Maurizio Sarri è stato accostato a Fiorentina e Napoli, il suo agente nega i contatti con i due club, ma le voci di calciomercato non si spengono.

A sentire Fali Ramadani agente di Maurizio Sarri, il Napoli e la Fiorentina non sono nel futuro del tecnico toscano. Al portale gianlucadimarzio.com il procuratore dice nettamente: “Non ci sono stati incontri tra Sarri e la Fiorentina“. Una smentita secca, nonostante da Firenze si continui a parlare di un incontro con l’allenatore che ha ancora un contratto in essere con la Juventus. Proprio i bianconeri sarebbero ben lieti di rescindere il rapporto di lavoro per far approdare Sarri su un’altra panchina.

Ma nonostante le smentite si continua parlare di Sarri alla Fiorentina o al Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto viene scritto sul portale del noto giornalista esperto di calciomercato di Sky, il tecnico toscano ha avuto dei contatti in passato sia con la Fiorentina che col Napoli ma è ‘storia vecchia’. L’agente continua a smentire, ma le voci aumentano di giorno in giorno, anche perché pare che la possibilità di andare alla Roma sia definitivamente sfumata. Fonseca ha consolidato la sua posizione, ma i giallorossi eventualmente per un cambio punterebbero su Allegri e non su Sarri.