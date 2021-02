“Nuovi contatti tra Napoli e Sarri, De Laurentiis fa sul serio”

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli pensa a Maurizio Sarri come tecnico per la prossima stagione, lo rivela calciomercato.it.

“I contratti tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sono vivi e vegeti” così calciomercato.it fa sapere di un interessamento concreto da parte del club partenopeo per il tecnico toscano. Secondo quanto appreso il Napoli sta pensando seriamente ad un ritorno di Sarri che avrebbe il “carisma” giusto per prendere una squadra che ha bisogno di essere rivitalizzata e forse anche rifondata. Sarri, però, è finito anche nel mirino di Roma e Fiorentina con Commisso che sta cercando ogni mezzo per portarlo sulla panchina viola.

Napoli, Sarri e De Laurentiis, però, sono un trio che sembra potersi ricomporre dato che secondo il portale anche gli uomini molto vicini al tecnico “confermano i contatti” mentre quelli più vicini “alla società non smentiscono”, ma viene precisato che la strada è ancora “in salita” ma che “Sarri sia uno degli uomini sui quali si riflette non ci sono dubbi”. Il nome del tecnico toscano per il Napoli viene invocato anche da molti tifosi azzurri, mentre altri non vorrebbero la cosiddetta ‘minestra riscaldata’. Una cosa, però, appare certa, ovvero che Gattuso è oramai destinato a lasciare la piazza azzurra a fine stagione.