Granada ecco i convocati per il match col Napoli: c’è tutta la rosa

Il Granada ha comunicato i convocati per la sfida col Napoli in Europa League: tutta la rosa seguirà la spedizione italiana.

Sarà evidentemente un impegno che non vuole perdere nessuno, dato che il Granada nella lista dei convocati per il match di Europa League con il Napoli, ha incluso tutta la rosa. Non ci sarà alcun assente per la trasferta italiana, con il match tra Napoli e Granada che si giocherà giovedì 25 febbraio alle ore 18.55.

Ecco i convocati del Granada

1. Rui Silva

2. Foulquier

3. Nehuen

4. Gonalons

5. L. Milla

6. German

7. L. Suarez

8. Yan Eteki

9. Soldado

10. A. Puertas

11. D. Machis

12. Quina

13. Aaron

14. Vico

15. Neva

16. Victor Diaz

17. Quini Neyder

18. Adrian Marin

19. Montoro

20. Vallejo

21. Herrera

22. Duarte

23. Molina

24. Kenedy

25. Soro

26. Aranda

27. Isma Ruiz

28. Torrente

29. Arnau