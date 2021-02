Gazzetta – Anche Gattuso per la panchina della Fiorentina

Gennaro Gattuso allenatore della Fiorentina, ci sta pensando il presidente Rocco Commisso patron dei viola.

A fine stagione le strade del Napoli e di Gennaro Gattuso si divideranno, ecco perché il tecnico sta pensando già ad un nuova squadra dove allenare. Proprio l’allenatore calabrese aveva fatto sapere di non essersi presentato a qualche incontro, nonostante avesse delle richieste per rispetto del Napoli, criticando apertamente la società e De Laurentiis che avevano invece cercato un altro allenatore. Una di queste squadre è la Fiorentina che sta cercando Gattuso come prossimo allenatore, a rivelarlo è Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano sportivo i viola hanno più soluzioni, si va dalla conferma di Prandelli a quelle che portano ad Italiano e De Zerbi. Si è parlato anche di Sarri per la Fiorentina, ma il discorso sembra abbandonato. Commisso, invece, vorrebbe Gattuso sulla panchina della Fiorentina. il presidente dei viola stima molto l’allenatore del Napoli che è ai titoli di coda sulla panchina partenopea. Bisogna capire se gli verrà consentito di portare a termine la stagione, oppure se verrà esonerato già alla prossima sconfitta. La sfida di Europa League con il Granada rappresenta un vero e proprio spartiacque per il futuro di Gennaro Gattuso al Napoli.