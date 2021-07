GAZZETTA – Berge obiettivo concreto, offerta già presentata allo Sheffield

Il Napoli fa sul serio per Sander Berge dello Sheffield United. Lo scouting azzurro segue il centrocampista dai tempi del Genk dove fece un’ottima impressione in Europa contro il Napoli. Ora la società di Aurelio De Laurentiis sta cercando di nuovo di prendere Berge in fase di calciomercato, ma questa volta dovrà trattare con lo Sheffield United. Gazzetta dello Sport indica Grillitsch dell’Hoffenheim come uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli, quello che in questo momento è in pole, anche per le condizioni a cui può essere preso.

Berge al Napoli: le ultime novità

Nonostante tutto Berge resta un obiettivo concreto, anche perché è già stata recapitata un’offerta. Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli ha già recapitato un’offerta allo Sheffield United di 8 milioni di euro per Berge. Il club inglese continua a restare fermo sulla sua valutazione di 12 milioni di euro per il cartellino del centrocampista norvegese che ha un contratto fino al 2024. Altro calciatore che il Napoli segue per la mediana è Morten Thorsby, 25 anni di proprietà della Sampdoria. Sfumato invece Basic, altro obiettivo del Napoli che sta per accordarsi con la Lazio di Maurizio Sarri.

