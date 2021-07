La Lazio di Sarri beffa il Napoli: ha Toma Basic in pugno

Calciomercato Napoli, sfuma Toma Basic pronto ad accettare l’offerta della Lazio. Maurizio Sarri cerca rinforzi per la sua squadra ed il club di Lotito si è fiondato su Basic che veniva seguito molto da vicino anche dal Napoli. ll giocatore del Bordeaux rappresenta un’ottima opportunità, anche dal punto di vista economico, dato che il suo contratto è in scadenza nel 2022. Gli azzurri hanno tentennato, anche perché vogliono vendere prima di acquistare e questo ha fatto fare enormi passi avanti alla Lazio per Basic. Secondo Gazzetta dello Sport ora il club biancoceleste è pronto a chiudere l’operazione. “Il Napoli lo avrebbe voluto in prestito, garantendo al Bordeaux l’obbligo del riscatto. Ma il club francese vuole cederlo a titolo definitivo. E Lotito è pronto ad accontentare il nuovo allenatore al quale farebbe comodo sottrarre a una diretta concorrente per la zona Champions League un giocatore di talento”.

Napoli sfuma Basic, ecco il nuovo obiettivo

Il centrocampista del Bordeaux non è l’unico obiettivo degli azzurri per la mediana. Cristiano Giuntoli sta seguendo diversi profili, ma con Basic alla Lazio diventa più calda la pista che porta a Grillitsch dell’Hoffenheim. Le condizioni e le cifre della trattiva sono molto simili a quelle per Basic. Il Napoli ci sta facendo più di un pensiero, ma in questo caso dovrà giocare d’anticipo se non vuole farsi soffiare un altro giocatore.