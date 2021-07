Il Napoli si informa per Florian Grillitsch, giocatore in scadenza di contratto con l’Hoffenheim. Il giocatore ha 25 anni e gioca in posizione centrale, ovvero proprio il ruolo che il Napoli sta cercando sul calciomercato già da tempo. Gli azzurri al momento hanno sondato più calciatori, ma Grillitsch per il Napoli rappresenterebbe una opportunità non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico. Il centrocampista è in scadenza di contratto e questo fa abbassare il prezzo del suo cartellino.

Calciomercato: Napoli segue Grillitsch

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport su questa possibilità di mercato per il club di Aurelio De Laurentiis:

Si tratta di Florian Grillitsch, 25 anni, centrocampista dell’Hoffenheim. La duttilità del nazionale austriaco ha convinto il dirigente napoletano a chiedere informazioni sulla sua posizione. Ha saputo, così, che il contratto del ragazzo scadrà tra poco meno di un anno, a giugno 2022, e che la valutazione del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni chiesti in un primo momento, proprio per la sua

condizione contrattuale. Bisognerà capire quali sono le pretese economiche dal club tedesco. Al momento, appare improbabile che il nazionale austriaco accetti il rinnovo del contratto. A lui, un’esperienza in Italia piacerebbe tantissimo, più della Bundesliga e della Premier League. Giuntoli attende soltanto l’ok del presidente per presentare l’offerta.

Tecnica davanti alla difesa

Il Napoli segue Grillitsch ma che sulla carta non è il sostituto di Bakayoko. Il giocatore, nonostante sia alto 187 cm, non fa del fisico la sua arma migliore. Le posizione tattica di Grillitsch in campo è quella di centrale in un centrocampo a due e la sua qualità migliore è la tecnica. Ha un’ottima visione di gioco e sa far scorrere la palla velocemente quando serve. Insomma un regista che può giocare in un centrocampo a due, come richiedono i dettami tattici di Spalletti.