VIDEO – Copa America: Ospina super, para due rigori in Uruguay-Colombia

David Ospina para due rigori in Uruguay-Colombia di Copa America. Nel video si possono apprezzare le due parate del portiere del Napoli che è stato autentico protagonista della partita, regalando la qualificazione ai suoi compagni di squadra che sfideranno ora l’Argentina che ha superato l’Ecuador grazie ad un super Messi. I Cafeteros sono riusciti a raggiungere le semifinali di Copa America grazie alle parate di David Ospina, davvero insuperabile nella lotteria dei rigori.

La Colombia sogna con Ospina

I due rigori parati da Ospina proiettano la nazionale colombiano al turno successivo della Copa America, un risultato sicuramente di grande prestigio, anche se c’è da superare lo scoglio Argentina. Mentre nell’altra partita di semifinale giocheranno Perù e Brasile. Ospina è stato il migliore della Colombia ma a fine competizione potrebbe non tornare a Napoli. Il club è intenzionato a venderlo in fase di calciomercato, anche perché in accordo con Spalletti è stato deciso di dare maggiore spazio e sicurezza a Meret. Il portiere italiano sarà il titolare della prossima stagione.

Il Napoli con Ospina, che ha ancora un anno di contratto con la SSCN, vuole fare cassa per investire quei soldi sul calciomercato. Intanto gli azzurri hanno già bloccato uno dei possibili sostituti Ospina.