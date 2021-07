Insigne ed il rinnovo: si fa sul serio. Sondaggi Tottenham e Barcellona

Ultime novità di calciomercato per il Napoli: il rinnovo di Lorenzo Insigne tema principale. L’attaccante sta brillando agli Europei con la Nazionale italiana di Roberto Mancini e questo lo pone in una situazione di ‘vantaggio’ nell’ambiento della trattativa per il rinnovo di contratto. Il valore del calciatore è indiscutibile e lo sa bene anche Aurelio De Laurentiis che ha applaudito alle giocate del suo talento. Il rinnovo di Insigne col Napoli, però resta un problema ancora tutto da risolvere. Una questione che va avanti oramai da mesi, rimandata spesso ma che ora deve diventare una realtà, altrimenti si rischia anche di perdere il giocatore a parametro zero.

Rinnovo Insigne: le richieste del giocatore

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sul rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne col Napoli:

E allora, Lorenzo d’Italia. Lorenzo che tra un po’, si spera il più tardi possibile, si siederà insieme con il manager Vincenzo Pisacane a parlare con il Napoli. Con De Laurentiis: sul tavolo finirà seriamente l’argomento del rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2022, e ciò significa che finalmente terminerà la stucchevole serie di messaggi subliminali, intenzioni spifferate e smentite di forma degli amici degli amici inaugurata a fine campionato.

Il rinnovo di Insigne col Napoli non sarà semplice ma la volontà del giocatore è chiara, nonostante le richieste di ingaggio più alto e le avance di alcune big europee:

Proprio così: stop, basta, si farà sul serio. Si parlerà faccia a faccia e ognuno illustrerà all’altro ufficialmente la propria posizione. Ovvero: Insigne dirà al club che la sua aspirazione è ottenere un ingaggio più elevato dei 5 milioni attuali, e il presidente spiegherà invece che la situazione generale e specifica della società impone un ritocco verso il basso. Sullo sfondo? Chiacchierate informative e per ora senza sbocchi: con il Tottenham e il Barça.

