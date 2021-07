De Laurentiis applaude Insigne, disgelo per il contratto. Spalletti aspetta

Il goal di Lorenzo Insigne ha portato l’Italia in semifinale e potrebbe aprire la strada per il rinnovo del contratto con il suo Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, l’idea del divorzio non alletta il presidente ne il capitano azzurro.

“Anche Aurelio De Laurentiis si è entusiasmato davanti alla tv per la magia di Lorenzo Insigne contro il Belgio agli Europei. Il presidente ha visto la partita alla tv, dopo aver trascorso tutta la giornata con Luciano Spalletti e averlo aiutato pure a trovare casa, a Posillipo. I due si sono dati appuntamento per giovedì prossimo a Castel Volturno per la presentazione del nuovo tecnico e non hanno parlato di mercato, argomento che sarà affrontato solo dopo la conclusione degli Europei. Tra i nodi da sciogliere ci sarà soprattutto quello del rinnovo di Insigne, che ha il contratto in scadenza nel 2022”.

INSIGNE-NAPOLI: SI LAVORA PER L’ACCORDO

Repubblica aggiunge: “La prodezza contro il Belgio ha messo ancora più in vetrina l’attaccante di Frattamaggiore e adesso potrebbe arrivare per lui qualche offerta economica congrua, di quelle che il Napoli – soprattutto in tempi di austerity post Covid – non può permettersi di rifiutare. Ma sarà decisiva la volontà delle parti, che sperano di poter trovare il modo di venirsi incontro. De Laurentiis si è emozionato per il gran gol agli Europei del suo capitano (a cui è affezionato) e farà tutto il possibile per trattenerlo in maglia azzurra. L’idea di un divorzio del resto non alletta nemmeno il magnifico, che si sente una bandiera e a 30 anni vorrebbe gettare le basi per restare a vita nella sua città. Ci sono dunque le premesse per sedersi al tavolo e trovare un accordo, al termine della cavalcata agli Europei della Nazionale. “Chi vivrà, vedrà…”, è stato possibilità il presidente. Attende la fumata bianca anche Spalletti, a cui farebbe molto comodo ripartire da Lorenzo il Magnifico”.

Leggi anche

L’Italia, risponde al Belgio sui social. Vertonghen rosica e piagnucola come un bambino.

Euro 2020, Italia, Lorenzo Insigne si prende la nazione. Il tiro a giro per rispondere alla critiche – VIDEO.

Bargiggia: “Insigne risponde a De Laurentiis. I club stranieri pronti all’assalto”.