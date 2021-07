Bargiggia: “Insigne risponde a De Laurentiis. I club stranieri pronti all’assalto”

Paolo Bargiggia ritorna sul tema del rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è protagonista assoluto con la Nazionale di Roberto Macini ad Euro2020. Il video fantastico gol segnato al Belgio ha fatto già il giro del mondo, tanto che l’Equipe ha esaltato il calciatore. Le prestazioni di Insigne con la Nazionale non fanno altro che far aumentare i dubbi sul suo mancato rinnovo. Insigne ha un contratto con il Napoli che scade nel 2022 e se il club non vuole perderlo a parametro zero deve rinnovare, oppure pensare ad una cessione in questa sessione di mercato, altrimenti vedrà il suo valore crollare definitivamente a gennaio.

Sul rinnovo di Insigne, Aurelio De Laurentiis non ha dato grandi aperture. Anzi ha fatto capire chiaramente che il Napoli va verso il ridimensionamento e che chi vorrà dovrà adeguarsi al nuovo monte ingaggi. Compreso Lorenzo Insigne, capitano del club azzurro.

Bargiggia: “Rinnovo Insigne, chiara la sua volontà”

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia attraverso il suo sito ritorna sul tema Insigne. Si parla di un “braccio di ferro sui soldi questo, sui tagli dei costi che ha annunciato il patron; ma questo momento vede in vantaggio l’ottimo Lorenzo che nell’Europeo sta smentendo tutte le perplessità di chi non lo considerava così determinante in campo internazionale”.

Il Napoli si deve difendere anche dall’assalto dei club stranieri, che secondo Bargiggia si stanno interessando al calciatore: “Ma, un Europeo del genere potrebbe risvegliare gli appetiti di certi club stranieri. Recentemente vi avevamo raccontato di un certo interessamento del Barcellona a patto però di riuscire a cedere almeno 2 attaccanti attualmente in rosa” scrive Bargiggia, che conferma la volontà del calciatore di restare a Napoli, scelta che ha la priorità su tutto. Ovviamente questo non significa che resterà sicuramente, ma il pensiero di Insigne è chiaro, ora bisogna trovare l’accordo.