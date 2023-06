Garcia: il modulo che cambia il Napoli e lancia Raspadori. Come gioca il tecnico francese

Rudi Garcia utilizza il modulo 4-2-3-1 è il suo preferito, lo può utilizzare anche a Napoli con Raspadori trequartista.

C’è tanta, tantissima curiosità di vedere Garcia allenare il Napoli. Ma al momento bisogna attendere al 14 luglio 2023, giorno dell’avvio del ritiro a Dimaro. Quello sarà il primo momento in cui il tecnico francese comincerà a conoscere i suoi nuovi calciatori. Quindi, per ora, ci si può affidare solo alle statistiche, che pure dicono tanto su come gioca il nuovo allenatore del Napoli.

Rudi Garcia: modulo tattico col Napoli, come gioca

La principale opzione per l’allenatore ex Roma è il 4-2-3-1. Era l’idea anche di Luciano Spalletti quando è arrivato al Napoli, che poi ha dovuto cambiare in corsa. Ma ora sembra veramente arrivato il momento per riuscire a mettere in cantiera questa soluzione tattica che piace anche alla società, anche andrebbe a sfruttare il potenziale non totalmente espresso nella stagione dello scudetto.

Garcia con il 4-2-3-1: Con questo modulo Lobotka e Anguissa avrebbero compiti leggermente diversi, ma forse più inclini alle loro caratteristiche, visto che in fase difensiva lo slovacco ed il camerunense hanno una marcia in più, rispetto a quella offensiva (soprattutto in termini di gol ndr).

Poi ci sono i tre dietro l’unica punta: Kvaratskhelia manterrebbe il suo ruolo a sinistra, con Lozano, Politano o un nuovo acquisto a destra e con la novità di Raspadori o Zielinski o Gabri Veiga dietro l’unica punta che Garcia spera sia ancora Victor Osimhen.

L’evoluzione naturale di questo sistema di gioco è il 4-3-3 un modulo di gioco che Garcia a Napoli può adottare e che ha già adottato in passato. Un’idea che può tornare sicuramente utile.

Ovviamente bisognerà capire come si muoveranno i giocatori in campo, se ad esempio i terzini saranno delle mezz’ali aggiunte in fase offensiva, come si faceva con Spalletti, oppure se andranno a fare la classica sovrapposizione per il cross al centro, sfruttando gli inserimento dei quattro attaccanti.