Galliani e Berlusconi: il sogno mai realizzato di portare Maradona al Milan

Un retroscena esclusivo svela i tentativi del duo rossonero Galliani-Berlusconi per ingaggiare Maradona e portarlo al Milan.

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha recentemente rivelato un retroscena inedito sulla sua storica relazione con Diego Armando Maradona, durante una visita al Museo Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La notizia ha riacceso l’interesse per il legame tra il Pibe de Oro e il club rossonero, con un’illuminante testimonianza di Massimo Vignati, creatore del museo e figlio della ex domestica di Maradona.

Un Sogno Non Realizzato

In un’intervista rilasciata a Radio Napoli Centrale, Vignati ha raccontato che Galliani e Silvio Berlusconi avrebbero fatto “di tutto” per portare Maradona al Milan, riflettendo su un rapporto di amicizia che il campione argentino intratteneva con i dirigenti del club. “Quando andava a Milano per le partite, si tratteneva sempre un po’ di più”, ha dichiarato Vignati, sottolineando la connessione speciale che legava il fuoriclasse argentino alla città e al club.

Galliani ha fatto visita al museo dedicato al numero 10 argentino, segnalando il suo profondo rispetto e ammirazione per Maradona. Vignati ha raccontato: “Ho ricevuto una telefonata ieri sera in cui mi hanno informato che Galliani voleva visitare il Museo. Gli ho aperto le porte, un gesto che rappresenta un sogno realizzato”. La visita ha avuto luogo in un contesto che Vignati ha descritto come un grande orgoglio personale, un tributo alla memoria del padre e alla grandezza di Maradona.

Il Pellegrinaggio in Argentina

Attualmente, Vignati si trova in Argentina, dove sta realizzando un pellegrinaggio nei luoghi significativi della vita di Maradona, un’iniziativa che include incontri con le comunità locali per supportare i bambini di Villa Fiorito.

“Sono in Argentina da 15 giorni per fare un pellegrinaggio di tutti i posti in cui ha vissuto Diego. Sarò ospite dell’Argentino Juniors per vedere una partita e parlare di un progetto importante affinché possa essere aiutati i bambini di Villa Fiorito”.

La rivelazione di Massimo Vignati non solo illumina una parte meno conosciuta della storia calcistica italiana, ma pone anche l’accento sull’impatto duraturo di Maradona sul calcio e sulla cultura napoletana. La volontà di Galliani e Berlusconi di portare Maradona al Milan è una testimonianza dell’ammirazione che il calciatore suscitava, non solo tra i tifosi, ma anche tra i potenti del calcio.