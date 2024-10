Malfitano: “Rinnovo Kvaratskhelia? Non così vicino. Jugeli ha provato a forzare il blocco, ma…”

Il giornalista analizza le difficoltà nelle trattative e il futuro incerto di Kvaratskhelia, tra promesse di ingaggio e clausole rescissorie.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli sembra ancora in bilico. Secondo il giornalista Mimmo Malfitano, le trattative per il rinnovo del contratto del talentuoso attaccante georgiano non hanno fatto passi in avanti rispetto all’estate. Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio Marte evidenziano un “muro” tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente Mamuka Jugeli.

Malfitano ha sottolineato che, nonostante le aspettative iniziali, il desiderio di Kvara di lasciare il club nella scorsa finestra di mercato non è stato dimenticato. “L’agente ha cercato di forzare la situazione, ma De Laurentiis ha mantenuto la sua posizione”, ha dichiarato il giornalista. “Da allora, non è cambiato molto, se non nulla”.

Il dilemma del rinnovo e le cifre in gioco

Kvaratskhelia, attualmente sotto contratto con il Napoli, sta facendo il suo dovere in campo, ma la questione economica pesa sul suo futuro. “Gli sono stati promessi 10 milioni di euro a stagione, e giustamente sta valutando le opzioni”, ha continuato Malfitano. Tuttavia, la storia del club partenopeo insegna che le richieste di cessione, come dimostrato dal mancato trasferimento di Victor Osimhen, non sempre vengono accolte.

Un altro punto delicato sollevato da Malfitano riguarda l’eventualità di inserire una clausola rescissoria nel rinnovo. “È fondamentale capire la valutazione del giocatore. Per cifre tra i 120 e i 150 milioni, il Napoli potrebbe trovarsi in difficoltà, poiché nessuno sta più spendendo certe somme”, ha avvertito.