Adani: “Il Napoli ha un animale in panchina che sposta gli equilibri in Italia”

L’ex calciatore Daniele Adani analizza le scelte di mercato del Napoli, sottolineando il potenziale impatto di Conte nel campionato italiano.

In un’intervista a Viva el Futbol, Daniele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, ha espresso la sua visione sulla situazione attuale del Napoli, elogiando l’allenatore Antonio Conte. Durante la diretta su Twitch, Adani ha descritto Conte come un “animale” capace di cambiare le sorti della squadra e di influenzare il campionato italiano.

Napoli: Un nuovo corso sotto la guida di Conte

Adani ha sottolineato che il Napoli gioca attualmente una sola partita a settimana, il che offre un vantaggio strategico. “Conte è troppo preparato e famelico per non spostare gli equilibri”, ha affermato, riconoscendo il potenziale dell’allenatore nel plasmare la squadra. Nonostante la mancanza di un gioco consolidato, Adani ha elogiato la “credibilità raggiunta in 40 giorni”, evidenziando come l’allenatore abbia affrontato le responsabilità con i giocatori.

L’ex difensore ha anche parlato delle scelte di mercato del Napoli, evidenziando l’acquisto di Billy Gilmour, un giocatore voluto da Conte nonostante i problemi di cessione di Osimhen. Adani ha chiarito che, sebbene la squadra possa non avere ancora un’identità di gioco definita, Conte sta già mettendo le basi per un futuro migliore:

“Ha voluto lo stesso i calciatori nonostante i problemi a vendere Osimhen. Tra i nuovi c’è Gilmour che ha fatto pochi minuti ma lo ha fatto prendere lo stesso. Conte vuole certi calciatori e li porta tutti ad un certo livello. Lukaku è ancora al 50%. Poi alla prima esaltazione ha ricordato il disastro dell’anno scorso e che c’è da lavorare. Conte vuole una squadra che lavora, concentrata e che dà tutto negli allenamenti. In questo contesto Conte sposta tutti i tombini”.

In chiusura, Adani ha espresso riserve sulla possibilità che il Napoli possa vincere lo scudetto, ma ha affermato con fermezza: “Detto questo non so se il Napoli vincerà lo scudetto. Ci metto la mano sul fuoco sull’impatto di Conte”.