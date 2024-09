Conte al Napoli: In 100 giorni ha ricostruito gli azzurri

Antonio Conte compie 100 giorni sulla panchina del Napoli. La ricostruzione parte da lui, con la fiducia totale di De Laurentiis



Antonio Conte festeggia oggi i suoi primi 100 giorni alla guida del Napoli. Scelto da De Laurentiis come “gladiatore” per riportare gli azzurri ai vertici dopo una stagione deludente, il tecnico ha già lasciato il suo segno.

Il Corriere dello Sport sottolinea l’impatto di Conte:

“Il signor Antonio, cento giorni di panchina azzurra oggi, è stato il gladiatore di Aurelio: il generale della ricostruzione di un gruppo che già oggi gli assomiglia molto di più e che ben presto, meglio prima che poi, dovrà essere a sua immagine e somiglianza.”

La vittoria in rimonta contro il Parma ha mostrato i primi frutti del lavoro di Conte:

“È tornato il carattere, lo spirito, la voglia di lottare. È tornata la squadra smarrita dopo lo scudetto e sbriciolata anche con l’Hellas, prima tappa della nuova era.”

De Laurentiis ha seguito le indicazioni di Conte sul mercato:

“Oltre 150 milioni per sette acquisti, pur non vendendo Osimhen. Adl ha spiegato di non essere un pazzo e la risposta è Conte: se prendi un allenatore del suo calibro, devi seguirlo e avere fiducia nella sua esperienza e nelle sue indicazioni.”

La ricostruzione del Napoli targata Conte è solo all’inizio, ma i primi 100 giorni mostrano già una squadra che rispecchia il carattere del suo nuovo “capo popolo”.