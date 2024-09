De Laurentiis si commuove, tifosi impazziti: “Da solo, in un sistema di concorrenza sleale”

De Laurentiis in lacrime celebra 20 anni di presidenza: “Lo spettacolo deve ancora cominciare”. La sua emozione conquista anche i più scettici

In un mondo del calcio spesso cinico e governato solo dai numeri, vedere Aurelio De Laurentiis commuoversi fino alle lacrime ha scosso l’anima di Napoli. Il patron azzurro, celebrando i suoi 20 anni alla guida del club, ha mostrato un lato di sé che ha fatto breccia nei cuori di tutti i tifosi, persino di quelli più critici.

“Davanti a noi vedo un futuro ricco di sfide e di nuove opportunità da cogliere,” ha detto De Laurentiis con voce tremante, prima di essere sopraffatto dall’emozione. “Anche se sono presidente da vent’anni lo spettacolo non è ancora cominciato.”

Queste parole hanno scatenato una reazione incredibile tra i tifosi. Sui social, il sentiment è cambiato radicalmente. “Un presidente così meravigliosamente emozionato scalda il cuore,” ha scritto un supporter. “Finché saremo nelle sue mani, saremo al sicuro!“

Ma è stata un’altra frase a colpire nel segno: “L’emozione di chi sa di aver scritto la storia del Napoli senza infrangere le regole. Da solo, in un sistema di concorrenza sleale.” Questa dichiarazione ha toccato un nervo scoperto, ricordando a tutti le battaglie che De Laurentiis ha dovuto affrontare in questi anni.

Il patron non si è fermato qui. “Il Napoli non è un club di passaggio,” ha affermato con orgoglio. “Il Napoli lancia campioni ed è un punto di arrivo.” E come dargli torto? Con l’arrivo di Antonio Conte, uno degli allenatori più vincenti al mondo, De Laurentiis ha dimostrato ancora una volta la sua ambizione.

Ciò che emerge è l’immagine di un presidente che ha saputo coniugare spettacolo, vittorie e sostenibilità. In un’epoca in cui molti club lottano con i bilanci, il Napoli si erge come modello di gestione virtuosa.

La commozione di De Laurentiis ha fatto riflettere anche i più critici. “Almeno dieci anni fa ero tra i più ostili al Cavaliere,” vi confesso da tifoso. Ero giovane. Non avevo l’epsrienza di oggi.

Il messaggio è chiaro: De Laurentiis non è solo un presidente, ma un visionario che ha saputo trasformare il Napoli in una realtà di primo piano nel panorama calcistico mondiale. E lo ha fatto, come lui stesso ha sottolineato, “contro gran parte dei propri tifosi”, dimostrando una determinazione ferrea.

Mentre il Napoli si avvicina al suo centenario, le parole di De Laurentiis suonano come una promessa: “Posso garantirvi che fino a quando sarà gestito da me e dalla mia famiglia, la società non indietreggerà mai al cospetto di comportamenti ostili e predatori da parte di interessi privati.“

In un calcio sempre più dominato da fondi sovrani e multinazionali, avere un presidente così visceralmente legato alla propria squadra è un lusso che i tifosi del Napoli hanno imparato ad apprezzare. Le lacrime di De Laurentiis non sono solo un segno di debolezza, ma la prova tangibile di un amore profondo per i colori azzurri.

Il futuro del Napoli, sotto la guida di questo presidente emozionato ma visionario, si preannuncia radioso. E i tifosi, ora più che mai, sono pronti a seguirlo in questa nuova avventura. Perché, come ha detto De Laurentiis, lo spettacolo deve ancora cominciare.