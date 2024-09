Dalla Georgia: “Kvara ha subito colpi duri, qui gira una voce”

Salome Kharatishvili, giornalista georgiana rassicura il Napoli: “Kvaratskhelia sostituito per scelta tecnica, non per infortunio”

Le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia tengono in ansia il Napoli di Antonio Conte. Il talento georgiano ha subito una botta nel match contro l’Albania, destando preoccupazione in vista della sfida col Cagliari.

Salome Kharatishvili, giornalista georgiana, ha fatto chiarezza ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

“L’Albania ci è andata giù pesante contro la Georgia, Kvaratskhelia e altri calciatori sono stati ‘picchiati’ fino a quando sono rimasti in campo. Ha subito dei colpi duri.”

Tuttavia, la cronista rassicura:

“In Georgia le condizioni del calciatore azzurro non preoccupano, si parla solo della prova del calciatore del Napoli e dei suoi compagni. Ho letto che in Italia se ne parla tanto e questa cosa mi ha sorpreso un po’.”

Kharatishvili sottolinea l’assenza di allarmi in patria:

“Ma se in Georgia non si fa neanche un minimo riferimento alla botta presa da Kvaratskhelia significa che il calciatore non ha nulla di preoccupante. Con l’Albania è stato sostituito per l’intenzione del ct di inserire un calciatore più fresco, con più energie.”

Queste parole dovrebbero tranquillizzare Conte e i tifosi del Napoli. Kvaratskhelia sembra aver superato i colpi subiti e potrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Cagliari.

Il Napoli monitora comunque la situazione, sperando di riavere il suo gioiello al 100% per il prossimo impegno di serie A contro il Cagliari.