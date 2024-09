De Nicola: “Conte vincerà lo scudetto col Napoli, ma non quest’anno. Vi spiego perché

L’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, si sbilancia sul futuro di Conte e rivela retroscena su Hamsik, De Laurentiis e il suo addio al club

Il dott. Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “1 Football Club” su 1 Station Radio, offrendo interessanti spunti sul passato e sul futuro del club azzurro.

Sui giocatori più forti degli ultimi vent’anni, De Nicola non ha dubbi:

“Ho stretto amicizia con Hamsik perché era uno fra i più forti insieme a Lavezzi: loro due sono stati fra i migliori nel Napoli di Mazzarri. Lui è stato il migliore in assoluto.”

Riguardo i nuovi acquisti scozzesi, l’ex medico si mostra cauto:

“Ne parlano tutti molto bene: stamattina ho incontrato un tifoso, ed era entusiasta. Lobotka è titolare inamovibile, ma anche Anguissa è bravo. Però non so se i due scozzesi potranno essere titolari”.

De Nicola si sbilancia sul futuro del Napoli con Conte:

“Credo che quest’anno arriverà fra il secondo ed il terzo posto. L’anno prossimo, arriverà a vincere il tricolore. Speriamo che De Laurentiis riesca a trattenere Conte.”

Sul suo rapporto con De Laurentiis e l’addio al Napoli, De Nicola rivela:

“Da quando mi ha mandato via non sto granché bene, come si può capire. Ho sofferto molto quandoho lasciato il Napoli. Sicuramente De Laurentiis ha visto lungo sul mio stato di salute, però io sono stato bene per un periodo. Ho dovuto operarmi, per un intervento che andava fatto, anche il secondo. E dopo non sono stato bene. Ho avuto un intervento all’ernia del disco, avevo dolori e non riuscivo a dormire. Mi ero ripreso, poi la seconda volta mi hanno dovuto mettere le placche”.

Nonostante le difficoltà personali, De Nicola mantiene un giudizio positivo su De Laurentiis:

“È venuto a Napoli quando nessuno voleva venire. Ha comprato solo il marchio, ed ha fatto grandi cose, è stato bravo e coraggioso. Poi, ha imparato a capire di calcio”.

L’intervista offre uno sguardo unico sul passato e sul futuro del Napoli, con previsioni ottimistiche per l’era Conte e riflessioni personali sulla gestione De Laurentiis.