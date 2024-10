Il Napoli ha il suo nuovo e insuperabile leader: dati stratosferici che non fanno altro che confermarlo

17 partite senza subire dribbling: l’ex Torino Alessandro Buongiorno si conferma leader della retroguardia azzurra.

Il Napoli sta vivendo una fase di rinascita sotto la guida di Antonio Conte e uno dei protagonisti indiscussi di questa trasformazione è Alessandro Buongiorno. Il difensore, ex capitano del Torino, ha dimostrato di essere un pilastro della retroguardia azzurra, con una statistica che parla chiaro: da 17 partite non subisce un dribbling, per un totale di 1.513 minuti senza essere mai superato.

Un Leader in Difesa

Buongiorno ha saputo conquistare la fiducia di Conte, che gli ha affidato le chiavi della difesa partenopea. L’ultimo dribbling subito risale al 26 gennaio, quando ancora vestiva la maglia granata durante un incontro contro il Cagliari. Da allora, il difensore ha chiuso la porta a tutti gli avversari, diventando un autentico muro insuperabile.

La sua determinazione a vestire la maglia azzurra è stata ulteriormente sottolineata dalla scelta di rifiutare la corte della Juventus, guidata da Cristiano Giuntoli. Questo gesto ha dimostrato non solo il suo attaccamento al Napoli, ma anche la sua ambizione di costruire una carriera vincente in un contesto che sta ritrovando slancio e identità.

La statistica è chiara: nessuno riesce a superare Buongiorno. E se il difensore continuerà su questa strada, il Napoli potrà contare su una difesa solida e determinata, pronta a scrivere nuove pagine di storia calcistica.