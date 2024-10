Mora: “Buongiorno acquisto incredibile, è sulla strada di Kim e Koulibaly. Olivera la nota stonata di questo Napoli”

L’ex difensore del Napoli analizza il rendimento della squadra e le sfide da affrontare, con un particolare elogio a Buongiorno.

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, ha espresso la sua opinione sull’attuale rendimento della squadra azzurra in un’intervista rilasciata a 1 Football Club su 1 Station Radio. Con il Napoli attualmente in testa alla classifica, Mora ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Antonio Conte e l’evoluzione dei singoli giocatori, in particolare quella di Alessandro Buongiorno.

Napoli in vetta: merito di Conte?

Mora ha affermato che il Napoli merita il primo posto in classifica, grazie a una squadra competitiva e di qualità: “Il Napoli ha meritato finora il primo posto? Sì. Verona è servita a dare a Conte una squadra competitiva, forte, di qualità, che assomiglia molto a Conte. La settimana tipo aiuta. É pronta ad accreditarsi come la favorita per lo scudetto”.

Un punto controverso nell’analisi di Mora è il rendimento di Mathías Olivera. L’ex terzino ha descritto Olivera come una “nota stonata” nella squadra, evidenziando le sue carenze sia in fase difensiva che offensiva. “Olivera stona in questo Napoli, perché non spinge tantissimo e non difende benissimo? Non tutte le cose sono rose e fiori. Spinazzola è un giocatore di gamba. Di Lorenzo è tornato ai massimi livelli. Sì, Olivera è un po’ la nota stonata. Conte ci lavorerà, sappiamo quanto Conte ci tenga alla fase difensiva e in questo momento la fasce sinistra è un anello debole”, ha aggiunto Mora, evidenziando che Conte dovrà lavorare su questo aspetto.

Buongiorno: un talento da seguire

Mora ha riservato elogi a Alessandro Buongiorno, sottolineando il suo potenziale di crescita. “É forte e quindi sa adattarsi sia a 4 che a 3. L’anno in più a Torino gli ha fatto benissimo. Ha svoltato la fase difensiva del Napoli. É stato un acquisto incredibile”. Paragonandolo a due grandi del passato azzurro, Kim e Koulibaly, Mora ha evidenziato che “Buongiorno ha tutte le carte in regola per diventare un grande difensore”.

La sfida tra Neres e Politano

Infine, Mora ha affrontato il confronto tra David Neres e Politano. Sebbene riconosca il talento di Neres, ha chiarito che per guadagnarsi un posto da titolare, deve migliorare nella fase di non possesso: “Politano ha conquistato il posto. Neres è fortissimo, ha delle qualità straordinarie. Deve migliorare nella fase di non possesso. Politano aiuta la fase difensiva, oltre che saper fare gol. É questo che porta Politano ad essere titolare”.