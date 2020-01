Foto – Droga con lo stemma della Juventus, scatta l’arresto

Un agente immobiliare incensurato è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio, di hashish. Sulla droga c’era lo stemma della Juventus.

La droga con lo stemma della Juventus è stata sequestrata questa mattina dai carabinieri di Sesto San Giovanni a Milano. I militari hanno fermato un uomo, un agente immobiliare incensurato, mentre era alla guida della sua Volkswager Golf. Il fatto è avvenuto a Cologno Monzese, in via emilia.

I carabinieri durante hanno trovato mezzo chilogrammo di hashish. Cosa particolare è che sui panetti c’era lo stemma della Juventus. I militari hanno fermato la vettura tratto in arresto B.F. di 36 anni. Non è ancora chiaro perché la droga portasse il simbolo della Juventus, società di calcio che è evidentemente e totalmente estranea ai fatti. Secondo una prima ricostruzione pare che l’uomo fosse tifosi dei bianconeri e ed avesse applicato lo stemma, per dare più valore a quanto stava per mettere in commercio.

Al momento dell’interrogatorio l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione circa la provenienza o la destinazione della droga con lo stemma della Juventus. Il materiale, nascosto nel bagagliaio dell’auto, è stato sequestrato dai carabinieri.