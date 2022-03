Fifa – Hollywood285 prova Mbappè 94 della nuova SBC: “Sbaglia troppi gol…”

Fifa Fut 22 ha rilasciato nuove sfida SBC per la nuova stagione: tra questi calciatori il più ambito è Mbappé con overall 94. Una carta davvero forte che può far felici moltissimi player, dato che i giocatori del campionato di Ligue 1 sono tra quelli maggiormente scelti per in Fifa 22. Ma in molti casi Mbappé può essere anche facilmente ibridato in rose con componenti di altri campionati come Serie A, Premier League e Liga.

La nuova SBC di Fifa Fut 22 per Mbappé è stata completata anche da Hollywood285 che ha anche provato in game l’attaccante francese. Nella stessa diretta Twitch il player ha utilizzato anche Nkunku, altro giocatore molto ambito di questa SBC. Nelle ultime settimane anche i calciatori del Napoli sono stati protagonisti nella realtà virtuale di Fifa. Per Di Lorenzo c’è la super carta di Fut birthday mentre Osimhen è stato inserito nella squadra della settimana, dopo la doppietta con il Verona.

Conviene fare la Sbc di Mbappé? La risposta di Hollywood285

Durante la diretta sul proprio canale Twitch Hollywood285 ha espresso il suo parare sull’attaccante francese. Giocatore che resta tra le carte migliori di tutto il gioco, anche senza versioni speciali.

Ecco la valutazione di Hollywood285 su Mbappé con overall 94 della nuova SBC di Fifa Fut 22: “Solito giocatore con sprint boost davvero fantastico, ha una grande agilità e conclude molto bene con il destro ma sbaglia qualche gol di troppo con il sinistro, peccato. Consiglio di completare la SBC a coloro che hanno tante carte non scambiabili da poter investire, altrimenti consiglio di comprare la versione IF 93 che ha un costo di 1,69 milioni di crediti. A livello fisico le due versioni sono molto uguali, inoltre comprando quella scambiabile, si può vendere quando ci pare e comprare un altro giocatore“.