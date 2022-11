Fedele: “Non sono d’accordo con De Laurentiis su Kim. Su di lui diversi club inglesi”

Enrico Fedele afferma che non è d’accordo con De Laurentiis su Kim e rivela su di lui ci sono diversi club inglesi

L’ex dirigente del Parma, in passato procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, si è soffermato sulla clausola di Kim. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Un uccellino mi ha detto che su Kim ci sono alcuni tra i migliori club inglesi. Non sono d’accordo con Aurelio De Laurentiis: perché inserire la clausola? Rischia seriamente di perdere il sudcoreano. Per fortuna pare che il presidente si stia ravvedendo, che voglia eliminarla. Io non l’avrei mai inserita, non condivido questa politica”.

“Sono molto curioso di vedere Kim al Mondiale. Voglio vedere come si comporta in un palcoscenico così importante, internazionale. Sarà sicuramente una grande esperienza importante per lui”, ha aggiunto Enrico Fedele nel corso del suo intervento a Radio Marte in cui ha quindi detto al presidente di stare attento alle squadre interessate al calciatore asiatico. L’ex dirigente del Parma ha infine fatto il suo pronostico sul match tra Uruguay e Corea del Sud, partita che vede impegnati sia Kim che Mathias Olivera, entrambi del Napoli: “Per me vincerà l’Uruguay, li vedo nettamente favoriti sugli avversari”.