Iezzo: “Meret sente la fiducia di Spalletti: c’è anche lo zampino di un’altra persona”

Gennaro Iezzo ritiene che Meret sente la fiducia di Spalletti e c’è anche lo zampino di un’altra persona

Il Napoli, in questa stagione, ha scelto come primo portiere Alex Meret che sta rispondendo alla grande. Gennaro Iezzo ha detto la sua sul portiere ex Spal ed Udinese ai microfoni di Radio Crc: “Meret ora sente la fiducia dell’allenatore, dei compagni e della gente. E per un portiere è importantissimo avere intorno un ambiente favorevole. L’acquisto di Sirigu è stato importante, il Napoli è riuscito a comprare un giocatore di grande valore. Per Meret avere alle spalle un portiere esperto, pronto a darti consigli è una cosa importante. Sulle prestazioni positive di Meret c’è anche lo zampino di Sirigu“.

Per Gennaro Iezzo Meret sente finalmente la fiducia di Spalletti