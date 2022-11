Donnarumma vale più di Meret? Che errore con l’Austria

Gigio Donnarumma autore di un errore clamoroso durante Austria-Italia, ancora più grave dopo l’ottima prestazione di Alex Meret contro l’Albania.

Il gol di Alaba per il 2-0 dell’Austria durante l’amichevole Austria-Italia ha messo in evidenza un’altra amnesia di Donnarumma. Portiere della Nazionale italiana che sembra dover giocare titolare per diritto divino. Eppure non è il primo errore clamoroso di Donnarumma. Come dimenticare quello che è costato l’eliminazione del Psg in Champions League contro il Real Madrid la scorsa stagione. Ma anche con l’Italia il portiere originario della Campania ha messo evidenza qualche pecca di troppo.

Meret o Donnarumma per l’Italia

Non si capisce perché quando sbaglia Donnarumma sono sempre tutti pronti a difendere il portiere ex Milan. Mentre quando c’è un qualsiasi errore di Meret (anche quando non sono evidenti, come i gol subiti con il Liverpool) subito si scatena una tempesta mediatico contro il portiere del Napoli.

Donnarumma gioca titolare nel Psg, con club francese che ha deciso di puntare sul portiere italiano per valorizzarlo e gli ha evitato l’alternanza con Navas. Altrimenti si ha la sensazione che l’estremo difensore costaricano avrebbe molto più spazio.

Anche in Nazionale Donnarumma viene considerato il titolare, eppure Meret sia son il Napoli che con la maglia azzurra dell’Italia sta facendo vedere delle ottime cose. Meret è stato protagonista con l’Albania, parate davvero eccellenti come quelle messe in mostra col Napoli in questa stagione. Per credere basta vedere quella monstre durante Napoli-Udinese dell’ultima giornata di Serie A.

Nonostante tutto c’è sempre tanto, troppo scetticismo sul portiere che difende i pali del Napoli, nonostante in questo momento sembra molto più in forma del suo collega.