Scarlato: “Napoli, classifica bugiarda: +8 è poco. Kim mi ha sorpreso”

Gennaro Scarlato ritiene che il Napoli ha una classifica bugiarda poiché il +8 è poco. L’ex difensore è stato sorpreso da Kim

Il distacco di 8 punti sul Milan è poco per quanto il Napoli ha fatto vedere nel girone di andata. Ne è convinto Gennaro Scarlato che ritiene bugiarda la classifica della Serie A. Nonostante il Mondiale sia in corso di svolgimento in Qatar, l’argomento Napoli è quello di maggior discussione. Così l’ex calciatore del Napoli dichiara ai microfoni di Radio Crc: “Giovanni Di Lorenzo è il calciatore ideale per ricoprire il ruolo di capitano. Nel corso di questi anni le sue prestazioni sono state sempre un crescendo. Il Napoli quest’anno sta facendo cose incredibili, la classifica è anche un po’ ‘bugiarda’. Gli azzurri sono a +8, ma potevano essere a +11 sulla seconda. Assomiglia al Napoli di Sarri, ma quest’anno tutti sono più partecipi”.

Gennaro Scarlato rivela di essere stato sorpreso da Kim per le sue prestazioni

Su Kim: “Ha sorpreso anche me perché non lo conoscevo, è stato rapidissimo ad integrarsi. Non sbaglia mai e quando ha fatto un errore nell’ultima partita l’ha ammesso subito. È un Napoli che fa meno costruzione dal basso, meno possesso sterile ed è molto più efficace. Devi trovare la predisposizione dei calciatori, si è creato il giusto mix. Brava la dirigenza a individuare quei calciatori come Kim e Kvaratskhelia che stanno facendo la differenza”.