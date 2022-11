Luiz Henrique, il Napoli lo vuole già a gennaio!

Il Napoli vuole acquistare Luiz Henrique già durante il calciomercato di gennaio, il giocatore piace a Giuntoli e Spalletti.

La notizia di un interessamento degli azzurri per il calciatore brasiliano del Betis Siviglia era stata lanciata già nella giornata di ieri. Ma secondo Corriere dello Sport l’interesse del club azzurro si concentra già sul calciomercato invernale. Una sessione di mercato in cui il club partenopeo non è obbligato ad acquistare, ma può investire come fatto già nel recente passato, quando ha acquistato ad esempio giocatori come Inglese e Petagna. Insomma il Napoli è a caccia di occasioni per rinforzare la rosa del presente, con nomi come Pasquale Mazzocchi, ma anche del futuro.

Calciomercato Napoli: Luiz Henrique il nome nuovo

Quando si parla di giocatori brasiliani c’è sempre da tenere le antenne dritte. Il Sudamerica regala sempre grande tecnica e capacità di trattare il pallone. È il caso di Luiz Henrique 21enne del Betis Siviglia di cui si parla molto bene. In Spagna sta giocando con regolarità e Cristiano Giuntoli lo ha messo nel mirino.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sull’interesse del Napoli per Luiz Henrique: “L’ultima tentazione di De Laurentiis Promessa brasiliana del Betis, solo 21 anni, poliedrico: il Napoli ce l’ha nel mirino per gennaio. Luiz Henrique è un esterno offensivo di destra, che però sa distribuire la propria esuberanza anche a sinistra, Luiz Henrique è poliedrico, rientra nei parametri tecnici del Napoli ma pure in quelli anagrafici, viene monitorato attraverso ciò che ha fatto in questi mesi e anche nel suo passato alla Fluminense, e poi è un «bambino» che garantisce un ciclo abbastanza lungo“. L’ex giocatore della Fluminense viene ritenuto un ottimo prospetto dal club partenopeo, sempre molto interessato ai giovani di talento. Sul giocatore si stanno interessando anche i top club europei, per questo il Napoli vorrebbe anticiparli tutti.