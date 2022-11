Kim che spavento: medici in campo durante Sud Corea-Uruguay

Kim Min Jae che spavento: i medici in campo durante Sud Corea-Uruguay per curare il sudcoreano

Grande spavento per Kim Min Jae durante Sud Corea-Uruguay. A metà ripresa della prima sfida del girone H dei Mondiali in Qatar, il sudcoreano è scivolato durante la rincorsa a Darwin Nunez ed una volta che è finita l’azione, ha chiesto l’ingresso dell’equipe medica della sua selezione per sincerarsi delle sue condizioni. Mentre tutti i tifosi napoletani posizionati davanti alla tv erano preoccupati, il centrale difensivo sudcoreano si è rialzato con una camminata lenta. Fuori dal campo Kim Min Jae si è toccato il polpaccio ma poi è rientrato ed ha terminato la gara che si è conclusa con il punteggio di 0-0.

I tifosi della Sud Corea hanno festeggiato il ritorno in campo di Kim Min Jae

Appena è rientrato, si sono fatti sentire i tanti tifosi asiatici che lo hanno acclamato: “Kim Min Jae, Kim Min Jae“. Per i suoi connazionali, infatti, il difensore del Napoli è un vero guerriero, che si sta confrontando in una delle Leghe europee più importanti del Mondo qual è la Serie A. Una cosa non scontata in Corea del Sud, basti pensare che sono solamente cinque i calciatori sudcoreani che giocano fuori dalla propria patria.