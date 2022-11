Ricchiuti: “Spalletti si ritroverà un altro grande calciatore a gennaio”

Adrian Ricchiuti ritiene che Luciano Spalletti si ritroverà un altro grande calciatore a gennaio in squadra

Adrian Ricchiuti, ex calciatore del Rimini, si sofferma sul Mondiale e sul Napoli di Spalletti ai microfoni di 1 Station Radio: “Argentina? Mi aspetto che questa battuta d’arresto sia da insegnamento per la squadra di Scaloni. Le nazionali africane, abituate al caldo, corrono tanto e sono molto preparate tatticamente. Amalgamando la corsa e la tattica fanno fare brutte figure alle nazionali più blasonate. Prossima gara con il Messico? Credo che l’Argentina abbia capito cosa serve per passare il turno, deve affrontare le prossime gare con la mentalità adeguata”.

Paragone tra Messi e Maradona?

“Diego è Diego, è sbagliato fare paragoni. Maradona aveva una leadership differente da Lionel. Il mio dio però è stato sempre Diego, sono cresciuto con questa leggenda. Ringrazio Messi perché ha fatto innamorare tanti bambini, ma Pelusa resta un trascinatore, il più forte della storia”.

Perché Messi non riesce a rendere tanto in Argentina?

“Non credo pesi il numero della maglia albiceleste. Un conto è allenarsi con i calciatori del proprio club, un altro è allenarsi con i propri compagni di nazionale a distanza di diversi mesi. Tuttavia, sono tante le finali perse dall’Argentina negli ultimi anni”.

In Serie A chi ti assomiglia di più?

“A Catania ho fatto il mediano e poi la seconda punta. Il Papu Gomez e Insigne mi assomigliavano tanto, calciatori i quali puntavano maggiormente l’uomo e poi lo saltavano. Forse anche Mertens“.

Ricchiuti ritiene che il Napoli potrà contare su un altro grande calciatore a gennaio

Se Raspadori dovesse diventare più potente, potrebbe fare la differenza…

“Spalletti lo farà crescere tanto, sono sicuro che il mister si ritroverà in squadra un altro grande calciatore: è fortissimo. Attualmente non ha tanto spazio, perché il Napoli è una macchina perfetta, fa divertire tanto con questi calciatori e questi sistema di gioco. Ma Jack riuscirà a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa squadra”.

Parere sui soloni della Serie A?

“Per questo voglio che Spalletti riesca a vincere lo scudetto… Siamo abituati ad etichettare tutti gli allenatori, ma Luciano è un grande tecnico, ha vinto anche all’estero. Mi auguro che vinca lo scudetto a Napoli che vale come 4 Champions”.

Quale degli attaccanti attuali vorresti servire con i tuoi assist?

“Mi sarebbe piaciuto giocare con un calciatore come Osimhen. A me piaceva mandare in gol gli avversari, sarebbe stato perfetto per le mie intenzioni. È molto forte fisicamente ed ha una grande velocità. Ad oggi il Napoli è una macchina perfetta e si sta trovando alla grande in questo sistema”.