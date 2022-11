Ha vinto De Laurentiis: Il Maradona ospiterà Italia-Inghilterra

Italia-Inghilterra si giocherà a Napoli il prossimo 23 Marzo. De Laurentiis riporta la nazionale al Maradona.

De Laurentiis ha vinto anche questa volta, il patron azzurro riporta la nazionale a Napoli. “Il Maradona è pronto. Prontissimo. Anzi, non vede l’ora” Con una mossa a sorpresa, il patron del calcio Napoli chiamò il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

ITALIA-INGHILTERRA A NAPOLI IL 23 MARZO

La strategia di De Laurentiis che è legata al fatto che lo stadio di Fuorigrotta è ormai in grado di poter organizzare qualsiasi tipo di evento in sicurezza e con grande livello di ospitalità. D’altronde, come vi abbiamo raccontato in precedenza, il lavoro fatto da Alessandro Formisano e tutto lo staff del presidente per rendere il Maradona un impianto confortevole, ha consentito il ritorno delle famiglie sugli spalti: circa il 25 per cento delle presenze nella gara di campionato e in Europa, infatti, è composto da donne e under 18. E tutto avviene nella totale sicurezza.

Gravina ha acconto con entusiasmo la proposta di De Laurentiis. Il prossimo 23 Marzo, il Maradona ospiterà la partita fra Italia e Inghilterra. La cosa è ormai certa, anche se l’annuncio ufficiale sarà dato domani dalla Figc.

IL NAPOLI SCALDA I MOTORI

L’arrivo della nazionale in un mese “caldo per il campionato” non distrae Spalletti impegnato ad organizzare il ritiro in Turchia.

Nel pomeriggio di martedì prossimo gli azzurri torneranno a lavorare in raduno a Castel Volturno. Ad inizio dicembre, tra giovedì 1 e venerdì 2, il Napoli dovrebbe partire per il ritiro di Antalya, dove gli azzurri dovrebbero trasferirsi fino a lunedì 12.

Nei prossimi giorni sono previste le comunicazioni ufficiali del club in merito al programma di Spalletti. Alla ripresa non ci saranno ovviamente Kim, Anguissa, Olivera, Lozano e Zielinski impegnati al Mondiale.

Il Napoli disputerà due amichevoli ad Antalya, contro il Fatih Karagumruk, la squadra allenata da Andrea Pirlo, e un club inglese, probabilmente il Fulham o il Crystal Palace. Al rientro in città, è prevista un’amichevole al Maradona. Si giocherà sabato 17 dicembre, l’avversario dovrebbe essere il Villarreal degli ex Albiol e Reina. La squadra dovrebbe poi programmare un altro test in trasferta prima del rientro in campo previsto a San Siro contro l’Inter il 4 gennaio.

Oggi Anguissa con il suo Camerun sfiderà la Svizzera mentre è prevista un’altra sfida tutta “napoletana” tra l’Uruguay di Olivera e la Corea del Sud di Min-Jae Kim.

Il Messico di Lozano sabato giocherà contro l’Argentina di Messi, mentre Zielinski affronterà l’Arabia Saudita, protagonista finora della sorpresa più clamorosa del Mondiale con la vittoria contro l’Argentina.