Anguissa, De Laurentiis ha spinto per il rinnovo immediato: ecco perché

Aurelio De Laurentiis ha spinto per il rinnovo immediato di Frank Anguissa, il giocatore sarà protagonista ai Mondiali con il Camerun.

Il presidente del Napoli ha voluto accelerare per il nuovo contratto di Frank Anguissa, giocatore diventato indispensabile per la mediana di Luciano Spalletti. Un’altra delle intuizioni di Giuntoli che lo ha pescato al Fulham nella seconda serie inglese e lo ha portato a Napoli quasi da sconosciuto. Ora è diventato un giocatore che piace a tanti club in giro per l’Europa ma che il Napoli si vuole tenere stretto ad ogni costo.

Rinnovo Anguissa: il retroscena con De Laurentiis

Ecco quanto scrive Repubblica sulla volontà del presidente del Napoli di chiudere al più presto il rinnovo del giocatore del Camerun: “Il Mondiale entra nel vivo e dopo il debutto di Lozano e Zielinski è il momento di entrare in scena per gli altri tre giocatori del Napoli presenti in Qatar: tutti protagonisti nella Serie A e in Champions League di un eccellente avvio di stagione. Anguissa è stato il motore del centrocampo di Spalletti, infatti, trovando il modo per diventare anche più incisivo in attacco con i due gol segnati in campionato con il Torino e quello pesantissimo al Maradona contro il Liverpool. Sono state proprio queste prodezze a convincere Aurelio De Laurentiis a rinnovargli subito il contratto, poco prima della partenza per Doha del centrocampista del Camerun, osservato speciale stamattina con la Svizzera“.