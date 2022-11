Napoli, Anguissa: “Giochiamo come una famiglia, con carattere e personalità”

Frank Anguissa carica il Napoli a pochi minuti dal fischio d’Inizio della sfida del Maradona contro l’Udinese.

Frank Anguissa ha parlato di ai microfoni di DAZN, il centrocampista che ha appena rinnovato il contratto con il Napoli carica l’ambiente prima della sfida contro l’Udinese:

Giochiamo come una famiglia, tutti vogliamo dare il massimo e giocare per il risultato. Anche chi entra dalla panchina dà il massimo, abbiamo tanta personalità e carattere. Dobbiamo continuare a lavorare per la squadra, dobbiamo lottare per un solo obiettivo, se continuiamo così sarà tutto più facile”.