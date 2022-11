Uruguay-Corea del Sud: Kim sfida Olivera, orario e dove vederla

Mondiali in Qatar è il giorno di Uruguay-Corea del Sud con Kim che sfida Olivera, i due calciatori del Napoli impegnati nella competizione iridata.

Dopo la sfida tra Lozano e Zielinski ci sarà quella tra altri due giocatori del Napoli al Mondiale in Qatar dove non c’è l’Italia che resta a casa a guardare. Sulla sfida tra Kim e Olivera, Repubblica scrive: “Luciano Spalletti dovrà restare neutrale alle 14 in punto quando andrà in scena nel deserto il secondo derby “ napoletano”: quello tra Mathias Olivera e Kim Min-Jae, sulla carta equilibrato e incerto come il precedente duello fratricida tra Lozano e Zielinski, terminato con un pareggio. Anche il terzino uruguaiano e il difensore della Corea del Sud hanno promesso di scambiarsi la maglia, al fischio finale. Prima però daranno ovviamente il massimo per superarsi, sapendo che la posta in palio è un’ipoteca sulla qualificazione per gli ottavi di finale, in un gruppo durissimo“.

La sfida Uruguay-Messico si gioca alle ore 14.00 e verrà trasmessa in esclusiva da Rai 2. La partita del Mondiale in Qatar potrà essere seguita anche in streaming attraverso l’applicazione Rai Play disponibile su smartphone, pc e principali console di gioco come Xbox e Playstation. I due giocatori del Napoli Kim e Olivera saranno tra i protagonisti del match.