Stadio Maradona: arriva lo sconto Covid a De Laurentiis, risparmia 800 mila euro

Aurelio De Laurentiis ha ricevuto uno ‘sconto’ Covid dal Comune di Napoli, per l’affitto dello stadio Diego Armando Maradona.

Il presidente del Napoli aveva aperto un contenzioso con Palazzo San Giacomo, per vedersi riconosciuto un taglio degli oneri a causa del Covid. C’è stato un lasso di tempo molto lungo in cui la società ha dovuto giocare a porte chiuse, poi con una capienza limitata per le imposizioni del governo, quindi non direttamente imputabili al Napoli. Ecco perché De Laurentiis ha sempre chiesto uno sconto che ora gli è stato riconosciuto, attraverso un atto del Comune di Napoli.

Contenzioso Comune di Napoli-SSCN: sconto Covid, la decisione della giunta

La notizia viene riportata dal quotidiano Il Mattino che parla di un taglio di 800 mila euro, con la cifra da pagare da parte della SSCN che scende da oltre 3 milioni di euro a 2,3 milioni di euro.

Ecco quanto scrive il quotidiano: “A richiedere la rinegoziazione del canone è stato lo stesso patron, il 14 luglio del 2021 (il sindaco era Luigi de Magistris), alla luce del decreto Rilancio del 2020, poiché gli incassi da botteghino sono stati limitati dall’emergenza pandemica”, si legge sul giornale. E alla fine ce l’ha fatta, ottenendo un risparmio non indifferente per le stagioni 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022“.